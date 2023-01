Ente Agosto Medievale: 'Cammino nella Storia' il fulcro degli eventi culturali e tradizionali Ventimigliesi

Le giornate del "Cammino nella Storia" diventato il fulcro attorno al quale creare appuntamenti culturali e tradizionali, in questa occasione sono state dedicate alle caratteristiche tradizioni Natalizie tenutesi nel Centro Storico in un susseguirsi di eventi, tre dedicati al simpatico nonnino barbuto vestito di rosso, che porta i regali volando nel cielo con una slitta trainata da renne con a capo Rudolph la renna dal naso rosso.

Nel quarto ed ultimo appuntamento, il giorno in cui si festeggia l'Epifania che rappresenta il termine delle festività Natalizie e l'ultima occasione per dedicarsi ai festeggiamenti, viene celebrata la Befana che è rappresentata nell'immaginario collettivo da una dolce vecchina che vola nella notte su una scopa per portare ai bambini dolcetti, simbolo di buon auspicio per il nuovo anno.

Il primo appuntamento, domenica 11 dicembre, ha dato inizio all'apertura ufficiale delle festività Natalizie coinvolgendo i più piccoli nella decorazione dell'albero, per mantenere vive e preservare le tradizioni dei simboli familiari e trasmettere l'energia dello spirito natalizio; a seguire domenica 18 dicembre con l'apertura della settimana dei preparativi, che coinvolgono e avvicinano le famiglie che si trovano in quel momento a condividere le stesse emozioni che ci accompagnano per tutto il periodo nell'attesa del Natale; ed ancora sabato 24 dicembre con il saluto per la partenza di Babbo Natale; il quarto ed ultimo appuntamento venerdì 6 gennaio 2023 con l'arrivo della Befana e la distribuzione di dolcetti.

I quattro appuntamenti hanno registrato una grande affluenza di pubblico e la piena soddisfazione degli organizzatori, per lo straordinario risultato ottenuto, Piero Fusco e Antonella Didonè ideatori e curatori degli eventi artistici e degli allestimenti espositivi, che hanno avuto il coinvolgimento diretto di tanti bambini e grandi.

Particolarmente apprezzata dai visitatori è stata la possibilità di disporre di spazi diversificati, come ad esempio all'esterno in Piazzetta del Canto, arricchiti con decorazioni e la diffusione di una coinvolgente musica a tema che faceva respirare agli intervenuti una magica atmosfera distinta ed esclusiva per ogni giornata.

L'insieme di oggetti e strutture che disegnavano lo scenario situato all'interno di quest'area scenica hanno permesso ai bambini di vivere l'emozione di scattare una foto con Babbo Natale e la Befana ricevendo in dono caramelle, cioccolatini e palloncini.

Nello spazio culturale, i più grandi hanno avuto la possibilità di visitare all'interno della Sala delle Volte una esposizione di abiti storici e degli accessori a corredo, grazie ad un allestimento che li ha saputi valorizzare, li ha resi protagonisti e non più accessorio indispensabile nelle rievocazioni e cortei storici.

Inoltre non sono mancati gli antichi sapori con prodotti tipici locali De.Co. e dolci tipici liguri come: le castagnole, a turta de lurè, gli anacini, la ciambella dei re magi, ed ancora, le "Delizie di Nonna Linda", i biscotti alle erbe aromatiche, i bericuocoli del Corsaro Nero e la gustosa secciada.