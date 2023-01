Molini di Triora: terminati i lavori per la frana, riaperta con semaforo la SP 548

In meno di 24 ore, a Molini di Triora è stata riaperta la Strada Provinciale 548. La principale via di collegamento con l'alta valle Argentina era interrotta da ieri sera a causa di una frana, poco prima del bivio per Glori.

Dopo la pioggia di ieri, un grosso masso si è staccato dalla montagna frantumandosi a terra sulla carreggiata, per fortuna senza ferire nessuno. In prima battuta sono intervenuti il vicesindaco Danilo Marvaldi e i Carabinieri che hanno subito allertato la Provincia.



Questa mattina dopo il sopralluogo dell'ente provinciale sono iniziate subito le operazione di disgaggio dei materiali rimasti in bilico. I rocciatori hanno lavorato senza sosta fino a stasera. Per il momento la viabilità viene riaperta a senso unico alternato regolato da un semaforo, in attesa che vengano completati gli interventi di messa in sicurezza, con il posizionamento di barriere e reti.

Nonostante la frana, la vallata non è mai rimasta isolata grazie alla riapertura della Strada provinciale 21 bis che collega Montalto Carpasio con Agaggio a Molini di Triora. Una stradina stretta e tortuosa, riaperta solo da pochi giorni e che si è rivelata di fondamentale importanza per scongiurare l'isolamento dei numerosi borghi che si trovano in questa porzione di entroterra.