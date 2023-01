Ventimiglia: respinto ricorso della Docks, Federazione Civica “Gara regolare, ora modifiche per avere una città più pulita”

“La decisione del Consiglio di Stato conferma quello che abbiamo sempre sostenuto: gli uffici e l’amministrazione non hanno commesso errori”.

Interviene in questo modo la Federazione Civica della città di confine, commentando la notizia pubblicata ieri dal nostro giornale, relativa al respingimento da parte del CdS al ricorso della Docks Lanterna. “Siamo molto soddisfatti per questo esito – prosegue la federazione - che conferma un procedimento senza lacune e difende il lavoro degli uffici comunali. Adesso si deve subito procedere con le modifiche necessarie a colmare le gravi lacune all’interno del capitolato, mal preparato anni fa e che non poteva essere modificato, salvo incorrere in proroghe illegittime, con rischi anche di natura penale”.

Federazione Civica, però, non nasconde alcuni errori sull’appalto: “Lo abbiamo sempre sostenuto anche nella precedente amministrazione – evidenziano - e che deve essere corretto, perché la città deve tornare ad essere pulita. Però l'appalto prima non poteva essere cambiato, perché avrebbe comportato rischi, anche di natura penale, con proroghe tecniche (che una parte della precedente maggioranza avrebbe voluto...) non giustificate, così come oggi confermato dalla sentenza emessa. Occorre, quindi, tornare a lavorare seriamente, come aveva iniziato la precedente amministrazione, con la creazione di una Commissione ad hoc per dare gli input corretti per migliorare i servizi dell'appalto. Come confermato dal Consiglio di Stato, non si trattata di una questione di natura giuridica, ma solo di una questione di servizi richiesti, circostanza completamente differente”.

Federazione Civica ribadisce che l'appalto era impostato male, perché non richiedeva servizi adeguati, soprattutto per la città di Ventimiglia (per quanto di interesse), addirittura con l'eliminazione di servizi prima esistenti: “Finalmente adesso, dopo la decisione definitiva, possiamo pretendere una ‘città pulita’ e che, quindi, parta la raccolta differenziata; occorre rimodulare i servizi per colmare le lacune del capitolato ed in primis dare adeguata informazione ai cittadini. Ringraziamo gli uffici comunali, ad iniziare dal precedente segretario comunale Nino Germanotta, che ha seguito l'appalto inizialmente, nonché Monica Di Marco che ha seguito la gara sino all'ultimo in modo ineccepibile”.