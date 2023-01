Parte la caccia al biglietto per il 73° Festival di Sanremo: al Comune il 55% dei tagliandi

Il Festival di Sanremo 2023 è sempre più vicino. Sotto traccia proseguono i preparativi prima di percepire in città i primi arrivi legati alla kermesse e di vedere le strade iniziare a popolarsi di protagonisti e addetti ai lavori. Un’edizione che deve sapere di normalità dopo due anni difficili, con il silenziatore. Si parla di collaterali, di palco in piazza Colombo, di eventi sulla nave Costa attraccata in rada. Tutto quello che non si era visto nelle due precedenti edizioni al tempo della pandemia.

Torna, così, anche la frenetica caccia al biglietto. Come ogni anno gli appassionati si contenderanno i tagliandi rimanenti dopo la spartizione con il Comune come da accordi per favorire gli alberghi e l’impatto turistico della manifestazione.

A palazzo Bellevue andrà il 55% dei biglietti disponibili per l’intera settimana, il 45% dei quali sarà poi venduto agli hotel in modo da poterli poi offrire ai clienti negli appositi pacchetti per la settimana più importante dell’anno. Del 45% fanno parte anche i tagliandi destinati agli amministratori. I restanti biglietti saranno omaggio per istituzioni e amministratori.

La strada scelta per la vendita degli abbonamenti, quindi, è sempre quella di privilegiare i pacchetti che comprendano anche il soggiorno più altre eventuali offerte. Gli abbonamenti rimanenti saranno prenotatili alla biglietteria dell’Ariston nei primi giorni del 2023. In tal caso sarà possibile anche acquistare il biglietto per una sola serata.

Resta l’incognita dei prezzi che ancora non sono stati comunicati in via ufficiale. Lo scorso anno il prezzo per l’abbonamento in galleria costava 672 euro, mentre quello in platea 1.290 euro.