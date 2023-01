Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio di oggi in corso Genova a Ventimiglia per un incidente, di cui non si conosce ancora la dinamica, verificatosi nei pressi del Mc Donald’s.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per soccorrere un ferito, un uomo, che è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

Presente anche la polizia che ha gestito il traffico, rimasto bloccato a causa del sinistro.