L’ANCR sezione di Sanremo in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera regalerà delle bandierine tricolori ai bambini in città e promuoverà una raccolta fondi finalizzata alla conservazione e al restauro del sacrario militare del Cimitero Monumentale della Foce.

L'appuntamento è per sabato prossimo presso il monumento ai caduti in corso Mombello sabato dalle 10 alle 12 e per le vie centrali della città.