Procede a rilento la somministrazione delle quarte dosi Covid: da Asl 1 l'invito a vaccinarsi

Procede a rilento anche nella nostra provincia la vaccinazione contro il Covid. Dopo i primi momenti del virus e le prime dosi che sono arrivate tra fine 2020 e l’inizio del 2021, sono stati in molti a decidere di vaccinarsi per cercare di respingere il virus.

Ma dopo le terze dosi che hanno visto molti residenti nella nostra provincia decidere per farsi inoculare, la quarta (che per alcuni è anche la quinta) stenta a partire, nonostante le diverse campagne lanciate dalla Regione e anche dalla Asl 1.

Nel periodo che va dal primo ottobre ad oggi nelle tre sedi vaccinali dell’imperiese sono state inoculate 7.462 dosi e, di queste, 6.253 sono quarte dosi mentre 440 sono quinte. Un totale di 6.693 imperiesi che avevano fatto fino alla terza dose o oltre, hanno deciso di andare avanti.

Da evidenziare che qualcuno ha deciso di iniziare la vaccinazione (che non aveva mai fatto): si tratta di 34 persone che hanno assunto la prima dose, mentre sono state 82 quelle che sono arrivate alla seconda. Infine sono stati 653 gli imperiesi che hanno assunto la terza dose.

Vediamo, nel dettaglio, come sono state suddivise nei tre hub vaccinali della provincia. A Bordighera 12 prime dosi, 24 seconde, 160 terze, 1.578 quarte e 101 quinte. A Taggia 7 prima, 19 seconde, 265 terze, 2.377 quarte e 187. Infine a Imperia 15 prime, 39 seconde, 228 terze, 2.289 quarte e 152 quinte.

Asl 1 Imperiese, confermando che l’adesione è scesa, rinnova l’invito verso tutti a vaccinarsi in particolare in questo momento in cui il virus sta aumentando. Chi lo volesse può rivolgersi al sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it/, presso le farmacie che effettuano il servizio Cup, agli sportelli Cup di Asl e aziende ospedaliere o chiamando il numero verde 800938818.