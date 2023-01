Dolceacqua: un logo ed un sito internet per prepararsi al gemellaggio con Monaco

Con l’inizio del 2023 si apre per Dolceacqua l’anno che condurrà al gemellaggio con Monaco, previsto il 3 novembre, a 500 anni esatti dalla firma del 'patto di fedeltà' tra il paese dei Doria e la famiglia Grimaldi.

“Già da mesi siamo al lavoro per preparare gli eventi che durante tutto l’anno coinvolgeranno le due comunità in attesa del gemellaggio vero e proprio – spiegano gli amministratori –. Innanzitutto, era necessario creare un logo per dare un’identità visiva. La grafica scelta, già presentata in occasione del 'E-Rallye Monte Carlo' (vinto peraltro proprio dal Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola in coppia con Jacques Pastor, amministratore monegasco - n.d.r.), raffigura le lettere 'M' e 'D' racchiuse in un cerchio, unite in metà da un nodo marinaro, a simboleggiare la posizione geografica di Monaco, ma anche il legame storico tra i due comuni. Il profilo della lettera 'M' ricorda invece un paesaggio collinare, come quello che circonda Dolceacqua”.

Il logo 'Monaco Dolceacqua 2023' (in basso) verrà riprodotto su gadget e materiale pubblicitario, dove verrà apposto anche il codice QR che collegherà alla pagina del sito creata appositamente per l’occasione. Su https://www.visitdolceacqua.it/gemellaggio2023/ saranno presenti tutte le informazioni sul gemellaggio: la storia, i documenti ufficiali, le fotografie, la rassegna stampa nonché gli aggiornamenti in tempo reale sugli eventi del 2023.