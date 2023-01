‘Sanremo Promotion’ al capolinea, il 31 dicembre è stata cancellata: ultimo atto per la società partecipata nata sotto l’amministrazione Bottini

‘Sanremo Promotion’ è arrivata al capolinea. Si è chiusa il 31 dicembre la storia della società partecipata del Comune di Sanremo nata sotto l’amministrazione Bottini con l’intenzione di essere il braccio operativo di palazzo Bellevue nell’organizzazione di eventi e nelle operazioni di promozione per la città.



L’ultimo atto è stato l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, passo successivo all’approvazione in consiglio comunale del piano di razionalizzazione delle partecipazioni. La chiusura del capitolo ‘Sanremo Promotion’ è sempre stato uno dei cardini dell’amministrazione Biancheri che, sin dall’inizio, aveva manifestato l’intenzione di far calare il sipario sulla società che, di fatto, era ancora in vita. Ora per la parola ‘fine’ è solo una questione di giorni.



Intanto l’amministrazione ha chiuso il 2022 portando in consiglio comunale la pratica del piano di razionalizzazione delle partecipazioni con la quale si stila il bilancio operativo delle società partecipate e il loro stato di salute. Particolare attenzione su Amaie che, senza più il ramo idrico conferito in Rivieracqua, manterrà il ramo elettrico con una particolare attenzione all’illuminazione pubblica e alle interlocuzioni con Amaie Energia con l’ipotesi di gestione della pubblica illuminazione. “Un aspetto dei più delicati sui quali l’amministrazione di sta impegnando” ha commentato l’assessore alle Società Partecipate Massimo Rossano.