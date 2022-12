Bordighera: dal 2 gennaio all'Accademia Balbo la mostra "Mare Nostrum" di Giacomo Barberis

Il 2023 per l'Accademia Balbo di Bordighera, inizierà con la mostra personale di Giacomo Barberis, dal titolo "Mare Nostrum". Vernissage in programma il 2 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 presso la Galleria dell'Accademia in via Lamboglia 3 a Bordighera.

"Mare Nostrum dalla grande passione dell'artista per il mare e per le immersioni subacquee; infatti i contorni mai rigidi, ma vaghi e indefiniti dei dipinti in esposizione, suggeriscono la liquidità del mare e allo stesso tempo sono la sua personale espressione dopo i recenti gravi problemi visivi che gli procurano dissociazione di immagini e che lo portano a rifiutare il documento fotografico e ad attingere dalla sua ancora intatta memoria per dipingere. - spiegano dall'Accademia Balbo - Dal Profondo (che è poi il profondo di ogni animo umano) emergono creature rarefatte, forse improbabili, fluttuanti dal mare del Reale a quello più vasto dell'inconscio collettivo".

"Formatosi come architetto, una volta concluso il periodo lavorativo, Barberis ricerca la continuità creativa nella pittura. La mostra, a ingresso libero, proseguirà fino all'8 gennaio, tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30" - concludono.