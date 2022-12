Sanremo: per Capodanno previste alcune variazioni di conferimento raccolta rifiuti

In occasione delle manifestazioni previste per Capodanno a Sanremo nella zona del fronte mare e alcune vie circostanti, Amaie Energia ha disposto la variazione di alcuni servizi.

I servizi ordinari a cavallo di Capodanno non subiranno cambiamenti per le Utenze Domestiche cittadine, mentre esclusivamente per la serata del 31/12 le limitazioni alla circolazione potranno causare modifiche alle raccolte nella parte inferiore di corso Mombello, via Gioberti e sul fronte mare per le limitazioni al transito in vista del concerto di Capodanno. Al termine dei festeggiamenti, già a partire dalla mattinata del 01/01/23, si svolgeranno le consuete attività di pulizia stradale post festeggiamenti.

I Servizi di Raccolta e Spazzamento nelle altre zone cittadine non subiranno variazioni e si svolgeranno come da programma. Gli ecopunti del centro e quelli delle periferie (i ‘due minuti’) seguiranno gli orari consueti. Gli orari degli Uffici Distribuzione del Palafiori e il servizio di Call Center non subiranno variazioni e saranno aperti sia sabato 31 che lunedì 2 al mattino.

A questo link la tabella con tutti i dettagli