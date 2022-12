Tempo di bilanci e di un nuovo direttivo per l'ASD Badalucco 2009, Boeri "Speriamo di aver portato qualcosa di buono al paese"

Il 2022 dell'ASD Badalucco 2009 si chiude con l'elezione del direttivo e l'approvazione del rendiconto. Del resto a fine anno è sempre tempo di bilanci e anche il piccolo sodalizio sportivo non è esente da questo concetto. L'assemblea soci, si terrà il 29 dicembre, alle 21, presso la sala consigliare del Comune.

Il nuovo direttivo che verrà eletto avrà un mandato fino al 2026. Al momento alla guida della società ci sono Gianni Boeri Tonen (Presidente), Mario Pastorelli (Vice Presidente), i consiglieri Roberto Oliva, Antonio Paonessa, Cristi Mirea, Alessandro Oliva e Giampiero Boeri. “Il 2022 che sta per finire ci ha impegnato su molti fronti, con la speranza di aver portato qualcosa di buono per Badalucco – dice Giampiero Boeri, segretario, factotum e anima dell’Asd, fin dagli esordi - Abbiamo concluso le nostre attività con le festività natalizie, allestendo nella zona campo sportivo un albero di Natale e un piccolo presepe, realizzati da dirigenti, genitori, bambini del calcio e non solo, sempre tutti insieme e con una grande partecipazione. Poi il 23 dicembre abbiamo voluto ricordare nella S. Messa quattro persone che tanto hanno fatto per la Asd Badalucco, vale a dire Lino, Angelo Boeri, Aldo Sciuscia e Roberto di Castellaro 'gemello diverso'. Dopo la S. messa c’è stata una pizzata alla “Stua” per i bambini, alla quale hanno partecipato il nostro parroco, il sindaco Matteo Orengo, oltre a qualche simpatizzante”.

Difficile tracciare un preciso programma per il 2023, sarà il nuovo direttivo a dover disegnare il futuro della Asd Badalucco 2009. Intanto, Giampiero Boeri ha già in programma qualcosa: “Per il prossimo anno oltre all'attività di base per i bambini stiamo già lavorando per la 12ª edizione della Corrida per bimbi – dice - sponsor tecnico sarà Le Macine del Confluente di Gigi e Tiziana. Altri sponsor il negozio Despar di Roberto, che offrirà le medaglie e il negozio “Soggetti” di Cristina Melagrano anche lei da quattro anni sostenitrice della manifestazione. C’è anche una nuova entrata l'Agenzia Immobiliare Studio Taggia Mare di Maurizio Donzella, il gelato invece sarà offerto, ai bambini partecipanti, dal Bar Pradio di Badalucco".



Non sono stati anni facili per la piccola ASD di Badalucco, tra l'emergenza pandemica e l'alluvione 2020. Ora però la realtà sportiva può contare su un campo tutto nuovo e tanta voglia di far giocare e divertire i bimbi del territorio. “Esatto, siamo fiduciosi che l’albo dei nostri sponsor possa ancora crescere. E' importante perchè ogni introito, fino all’ultimo centesimo, va direttamente per le attività. - conclude Giampiero Boeri - Questo è il posto del volontariato, per dare ai bambini e alle bambine del paese un luogo in cui stare insieme in armonia e in sicurezza, facendo un po’ di sport e tanta esperienza formativa complementare a quella scolastica e familiare”.