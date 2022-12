Racconto del presidente del Teatro del Banchèro selezionato tra i 30 al premio 'Italo Calvino'

Il racconto "L'idea di Jake" di Marco Barberis, presidente dell'Associazione Teatro del Banchéro e scrittore appassionato, è stato selezionato tra i trenta migliori racconti, su quasi ottocento, del contest "Oltre il velo del reale" organizzato dal Premio Italo Calvino, il principale concorso per narratori esordienti.



"È un grande orgoglio per me che sono nato nella città di Italo Calvino - dichiara Barberis - essere stato selezionato nei trenta migliori racconti, su quasi ottocento, del contest Oltre il velo del reale organizzato dal Premio che porta il nome dell’autore sanremese e da L’indice dei libri del mese. Soddisfazione grande che poi questi racconti siano stati raccolti nel volume "Oltre il velo del reale, l'avventura dei racconti continua", curato da Franco Pezzini e pubblicato da Meridiano Zero, che è appena uscito in tutte le librerie e sulle piattaforme online. L’idea di Jake, questo il titolo del mio racconto, nasce da un fatto realmente accaduto, dal navigatore della mia auto impazzito in un caldo pomeriggio d’estate. È uno dei racconti, da me scritti lo scorso anno nel laboratorio di scrittura “Nostos”, organizzato dal Teatro del Banchéro".