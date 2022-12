Camporosso: rottura di una tubazione e utenti senz'acqua, notte di lavoro per gli operai alle Braie

Notte di Natale al lavoro per gli operai della ‘Ireti’ e del Comune di Camporosso, ma alla fine il guasto avvenuto nella zona delle Braie, è stato riparato.

Il danno era stato notato nella serata del 25 dicembre e aveva colpito la vecchissima condotta principale. Gli operai hanno interrotto la fornitura d’acqua ai residenti della zona mentre via Braie si è allagata.

I residenti della zona, attraverso la nostra lettrice Margherita Stefanelli, ci hanno scritto per ringraziare la squadra dell'acquedotto e gli operai del Comune, che ha hanno lavorato tutta la notte per la riparazione del tubo scoppiato. I ringraziamenti sono stati estesi al sindaco Gibelli per la sua presenza immediata.

I problemi dell’acquedotto di Camporosso sono vecchi come la condotta che si è rotta e si dovrà intervenire seriamente per risolversi nell’immediato.