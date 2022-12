San Bartolomeo al Mare: bonus affitto, pubblicato il bando sul sito del Comune

Questa mattina sul sito del Comune di San Bartolomeo al Mare (http://rb.gy/ran7ja) è stato pubblicato il bando per la concessione di contributi una tantum per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021. I contributi possono andare da un minimo di 300 a un massimo di 2800 euro.



"Le richieste sono ammesse per canoni il cui importo contrattuale annuo non superi gli 8400 euro. Tutte le informazioni per accedere al Bando sono dettagliatate nei documenti scaricabili dal sito internet del Comune" - ricordano dal Comune.