Per fortunata saranno pochi i cantieri della prossima settimana sull’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Di seguito i cantieri che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Francia

- tra Imperia ovest e Arma di Taggia, chiusura della corsia di marcia dalla prog. 119+160 alla prog. 120+880 via Francia, per sostituzione barriere lotto 10 dal 26/12/2022 al 09/01/2023