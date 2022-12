Bilancio, Brunetto (Lega): "Donare i veicoli confiscati alle organizzazioni di volontariato liguri"

“L’assemblea legislativa della Liguria, nell’ambito della discussione sul bilancio regionale, ha approvato l’ordine del giorno della Lega che ha impegnato la giunta a farsi portavoce in Conferenza Stato-Regioni affinché le organizzazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario, sociosanitario, di sangue o attività di Protezione civile possano essere tra i beneficiari a titolo gratuito dei veicoli confiscati ai sensi del Codice della strada" - fa sapere il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto.

"L’art. 214 ter infatti prevede la destinazione gratuita ad organi ed enti pubblici e, in caso di nessuna richiesta, la successiva vendita dei veicoli confiscati. Si tratta di un’opportunità da cogliere per la Liguria che ha una forte tradizione di organizzazioni di volontariato, le quali svolgono un ruolo fondamentale per la sanità territoriale, in particolare nelle aree più periferiche e difficilmente raggiungibili. I volontari liguri sono costretti a sostenere costi sempre maggiori anche in riferimento all’adeguatezza del loro parco veicoli, che percorrono decine migliaia di chilometri l’anno con ovvie conseguenze in termini di usura e consumo” - sottolinea il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale.