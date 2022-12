Maltempo a Taggia: albero cade nei giardini di Madonna del Canneto

Si tratta del danno più ingente a Taggia, causato dal passaggio della perturbazione che ieri ha interessato la provincia di Imperia. La squadra operai del Comune ha verificato le numerose segnalazioni arrivate, in particolare tanti piccoli smottamenti di lieve entità tale da non richiedere misure d'urgenza al di là della pulizia della strada per qualche pietra caduta. Diversi gli allagamenti registrati, sia nella zona del parcheggio Spinola che nell'area delle strutture sportive oltre il torrente Argentina. Inoltre in via precauzionale è stato anche monitorato il centro di Arma di Taggia ed è stata chiuso il passaggio dalla Darsena.