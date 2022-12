Ventimiglia: venerdì prossimo in via Aprosio la giornata di scambio dei libri in versione natalizia

L'associazione ‘Alternativa Intemelia' organizza, per venerdì dalle 10 alle 17, uno scambio di libri in versione natalizia. Per il secondo anno di fila luogo del ‘book crossing’ sarà la centralissima isola pedonale di via Aprosio, a due passi dal mercato ortofrutticolo.

L'associazione propone questo originale ‘baratto’ da ormai 12 anni per veicolare la voglia di leggere e lo scambio di opinioni fra amanti della lettura ma, in questa occasione, per restare in tema natalizio, sarà possibile fare a cambio non solo con i propri tomi già letti, ma anche con giocattoli nuovi o usati, per far contenti anche i più piccoli, in un piccolo anticipo della notte di Natale.

Accanto allo scambio sarà anche possibile sottoscrivere la petizione, rivolta alla Regione Liguria, per la salvaguardia e il potenziamento del reparto di Psichiatria (Spdc) all'Ospedale di Imperia e sarà, per chi lo desiderasse, possibile tesserarsi all'associazione stessa, aperta a chiunque condivida i valori di giustizia sociale, anti razzismo, laicità e uguaglianza di genere.