Interior design per hotel: le nuove tendenze dell’ospitalità di lusso

Dopo il periodo buio della pandemia, il settore dell’hotelerie è stato investito da un’ondata di cambiamenti importante, che ha riguardato anche l’ambito dell’interior design. Le strutture di alto livello in particolare hanno infatti avvertito l’esigenza di reinventarsi, rinnovare gli ambienti per renderli più funzionali ma anche e soprattutto più accoglienti e di pregio. L’attenzione, da questo punto di vista, è cresciuta parecchio ed oggi gli sforzi compiuti sono in molti casi evidenti.

Vediamo però nel dettaglio quali sono le nuove tendenze dell’interior design per quanto riguarda il mondo dell’hotelerie: dalla scelta della biancheria alla concezione degli spazi.

# Una nuova concezione degli spazi in hotel

Possiamo innanzitutto notare che al giorno d’oggi gli spazi in hotel vengono concepiti in modo completamente differente rispetto al passato. Le strutture di lusso puntano molto sull’ariosità degli ambienti comuni così come su quella delle stanze, che devono essere in grado di offrire una metratura ampia ed un comfort senza compromessi. Per ottenere tutto ciò, si rinuncia in qualche caso ad alcuni arredi che rischierebbero di appesantire l’ambiente, secondo quello che ormai può essere considerato un mantra per l’interior design contemporaneo: “less is more”.

# Biancheria di lusso made in Italy

Ad avere un ruolo di primaria importanza per quanto riguarda l’interior design degli hotel di lusso è oggi la biancheria, che non si rivela prettamente funzionale ma rappresenta anche un vero e proprio complemento d’arredo. È aumentata in modo significativo l’attenzione nei confronti dei tessuti, della loro qualità ma anche del design ed il made in Italy ha acquisito ulteriore valore al giorno d’oggi nel mondo dell’hotelerie. Per la biancheria di lusso, si fa riferimento a marchi storici come Quagliotti che è un vero e proprio punto di riferimento nel settore e vanta una qualità artigianale unica.

# Attenzione alla sostenibilità

Tra le nuove tendenze in fatto di hotelerie troviamo anche la grande attenzione nei confronti della sostenibilità, che occupa oggi un posto di primaria importanza nel settore dell’ospitalità. Dall’eliminazione della plastica monouso all’introduzione di sistemi più ecologici per la gestione dei rifiuti, i dettagli che fanno la differenza in tal senso sono parecchi. Per molti hotel di lusso, essere sostenibili significa sposare una filosofia all’avanguardia e dimostrarsi evoluti: rappresenta insomma un vanto.

# Tecnologie all’avanguardia e domotica

Un’ultima tendenza che ha senz’altro investito anche il settore dell’interior design è quella che riguarda l’introduzione di tecnologie di ultima generazione e sistemi di domotica anche negli hotel di lusso. I clienti sono ormai sempre più esigenti da questo punto di vista ed apprezzano le comodità offerte dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. Non è dunque un caso se molti hotel abbiamo scelto di rinnovare gli ambienti seguendo tale direzione, per dimostrarsi più aperti verso il futuro ma anche per rispondere a quelle che sono le esigenze della clientela più esigente.

Tutte queste tendenze si riflettono nell’interior design degli hotel di lusso, che deve adeguarsi alle richieste di ospiti sempre più attenti alla qualità dei dettagli e al comfort offerto dalla struttura.