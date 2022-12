Venerdì 23 dicembre la cassa del Comando di Polizia Municipale a Sanremo (in via giusti) sarà chiusa al pubblico a seguito di improrogabili interventi di manutenzione dei programmi informatici in uso.

Venerdì 30, per ragioni contabili, sarà possibile effettuare il pagamento delle sanzioni solo con moneta elettronica (carta di credito, bancomat, ecc)