Coronavirus: oggi pochi i nuovi casi in regione e provincia e cala anche il tasso di positività (12,33%)

Calano anche oggi (ma come ogni lunedì scendono anche i tamponi) i nuovi casi di Covid in Liguria. Sono stati 192, dei quali 22 in provincia di Imperia, 29 nel savonese, 91 a Genova e 50 a La Spezia.

Casi in calo ma anche per meno tamponi eseguiti rispetto a ieri: sono stati 1.557 dei quali 214 molecolari e 1.343 antigenici rapidi. Tasso di positività in discesa di oltre un punto rispetto a ieri, al 12,33%.

Aumentano i ricoverati: 560 (+17) in Liguria e di questi sono 17 quelli in terapia intensiva (+2). In Asl 1 Imperiese sono 64 i ricoverati (+1), dei quali 2 in terapia intensiva (come ieri).

Quattro i morti di oggi in Liguria, dei quali nessuno nella nostra provincia. Continuano a calare oggi le persone in isolamento domiciliare: 7.875 (-358).

