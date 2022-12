Scomparsa di Siniša Mihajlović, Toti: “Ci lascia un professionista esemplare e una persona dagli altissimi valori morali e umani”

“Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Siniša Mihajlović. Calciatore e allenatore di grandissima esperienza internazionale, ha legato all’Italia, e in particolare alla città di Genova, diversi anni della sua importante carriera, lasciando nel cuore dei tifosi sampdoriani, ma anche di quelli genoani, il ricordo di un professionista eccezionale e di una persona dagli altissimi valori morali e umani. Affermatosi nella Sampdoria come giocatore negli anni ‘90, nel 2013 era tornato in blucerchiato nella veste di tecnico, vincendo nel 2015 il premio Football Leader come migliore allenatore dell’anno. In questi ultimi anni Mihajlović era diventato un esempio di coraggio per la sua capacità di non arrendersi alla malattia, dimostrando una forza e una grinta esemplari. Dopo il primo ciclo di cure era tornato a sedersi sulla sua panchina di allenatore diventando, così, un esempio per le persone che, come lui, stavano affrontando gravi problemi di salute. Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutto il mondo del calcio le nostre più sentite condoglianze”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo la notizia della morte dell’ex giocatore e allenatore di calcio Siniša Mihajlović.