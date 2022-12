Sanremo: metamorfosi Pd e cambio di casacca per consiglieri e assessori, Artioli “Questa amministrazione è frutto di un grande inganno” (video)

Da inizio dicembre ha preso il via la metamorfosi centrista dello schieramento Biancheri con la sparizione del Partito Democratico e la sua trasformazione in quel ‘Gruppo Civico per Sanremo’ che sa tanto di ricongiungimento al pensare moderato in vista della corsa al 2024.

Una svolta che non ha mancato di generare commenti e confronti nel panorama politico matuziano, tenzone dalla quale non si sottrae il consigliere di ‘Liguria Popolare’ Andrea Artioli, intervenuto all’ultima puntata di ‘2 Ciapetti con Federico’.

“Da tempo il gruppo consiliare del Pd rispondeva in antitesi alla segreteria - ha dichiarato Andrea Artioli intervistato da Federico Marchi - questa amministrazione è frutto in un grande inganno, se ci fosse coerenza gli assessori saliti con il Pd dovrebbero rimettere il mandato. Biancheri ha ottenuto il voto con una maggioranza che non c’è più, il volto politico è cambiato”.

L'intervista ad Andrea Artioli a '2 Ciapetti con Federico'