Sanremo: in collina torna l’incubo dei furti in abitazione, svaligiate due villette in strada Peiranze

Sanremo torna a fare i conti con una piaga che non conosce fine. Nelle zone collinari è tornato l’incubo dei furti in abitazione o, forse, non se n’è mai andato.

Ieri in strada Peiranze i ladri sono entrati in azione svaligiando due villette nel giro di qualche ora, episodio che ha non poco allarmato i residenti che ora si sentono sempre più isolati e in pericolo.

La piaga dei furti è una realtà costante per molte zone meno centrali. San Giacomo, San Lorenzo, San Romolo sono solo alcune delle mete predilette dei topi d’appartamento che spesso agiscono anche in pieno giorno e senza lo scrupolo di trovare qualcuno in casa. Sono tanti i residenti che possono testimoniare di aver trovato i ladri in casa, circostanza a dir poco preoccupante.

La richiesta è una e semplice: serve più sicurezza. Il territorio è ampio e complesso, ma un aiuto in più da parte delle forze dell’ordine sarebbe certamente cosa gradita per chi ogni giorno combatte con il timore di trovare ospiti indesiderati in casa.