Coronavirus: numeri in calo anche oggi sia in Liguria che nella nostra provincia dove sono stati 129 i nuovi casi

Sono in calo rispetto a ieri i nuovi casi di Covid in Liguria. Sono stati 755, dei quali 129 in provincia di Imperia, 114 nel savonese, 369 a Genova e 138 a La Spezia.

Casi in calo ma in relazione ai tamponi eseguiti, che sono stati 5.278, dei quali 849 molecolari e 4.429 antigenici rapidi. In calo anche oggi il tasso di positività, al 14,30%, lo 0,41 in meno di ieri.

In calo anche oggi a livello regionale, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati: 543 (-4) e di questi sono 13 quelli in terapia intensiva (+1). In Asl 1 Imperiese sono 49 i ricoverati (numero identico a ieri), dei quali 3 in terapia intensiva (stabili).

Si registrano anche oggi 5 morti in Liguria, 3 a Genova e 2 ad Albenga. Calano ancora le persone in isolamento domiciliare: oggi 8.763 (-329).

Sotto il bollettino odierno