Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 15 a domenica 18 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE



SANREMO

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre



15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



16.00-21.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920



17.30. Presentazione del libro ‘L'immagine e la Parola. Poesia visiva e scrittura creativa’ di Daniela Mencarelli Hofmann (ed. Il Babi) a cura di Daniela Cassini. Reading del regista Piero Farina. Spazio de l'Osteria La Ciotola, Via Santo Stefano 4 nel centro storico

IMPERIA



8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio



15.00. Convegno dibattito intitolato ‘L'arte dell'abitare: le città visibili e invisibili’ a cura di Arte Imperia con la partecipazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Introduce Auditorium della Camera di Commercio

VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

16.45. Per la rassegna ‘Leggere il territorio - Leggere sul territorio’, Federico Lambiti presenta il romanzo ‘Porta di mare’. Precede un breve approfondimento archeologico e storico artistico ispirato dal libro, a cura di Giulio Montinari archeologo del Polo Museale, dal titolo ‘Comunicare e divulgare l’archeologia oggi’. Modera e dialoga con l’autore Diego Marangon. Area Archeologica del Nervia, corso Genova 134, ingresso libero

VALLECROSIA

14.30. Villaggio di Natale sul solettone sud e sulla pista di pattinaggio. Fino a domenica 17 dicembre



BORDIGHERA



10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

DIANO MARINA



10.00. Tradizionali Presepi Stilizzati realizzati dalla Famia Dianese nei giardinetti di Piazza Dante (a fianco della Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate) e in Piazza Papa Giovanni XXIII fino all’8 gennaio)

17.00. ‘Auguri a Palazzo del Parco’: concerto degli allievi della ‘Piccola Orchestra San Giorgio’ di Cervo diretta dal Maestro Vincenzo Malacarne + brindisi per lo scambio degli auguri. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

ENTROTERRA

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)



14.00. Per Monaco Dance Forum’, ‘Différents... Et alors?’: spettacolo di balletto sulla disabilità messo in scena dalle compagnie 6e sens e Dk-Bel. Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum (più info)

18.30. Thursday Live Session con Lulu Van Trapp. Grimaldi Forum Monaco (info)

19.00-21.00. ‘L'Amour Fou’: spettacolo presentato da Raphael Zagury-Orly con Paul Audi, Sarah Chiche e Yannick Haenel. A cura di Rencontres Philosophiques de Monaco. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)





VENERDI’ 16 DICEMBRE



SANREMO

9.45. Inaugurazione del Liceo Musicale di Sanremo presso Villa Magnolie, via delle Magnolie 6

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre

12.30. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città, fino al 18 dicembre (più info)

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00-21.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

16.00. Concerto ‘In viaggio in harmonium’ con Musiche proposte dal M° Giuseppe Venturelli. In programma brani di Bach, Verdi e Morricone. Evento organizzato dalla S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti). Chiesa Valdese, Via Roma 14



16.30. Concerto strumentale ‘Note senza confini’ a cura dello Studio Sanremo Musica 2000. Via Matteotti angolo Via Corradi

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)



21.00. Concerto della ‘OpenOrchestra’ diretta dal M° Marco Reghezza con brani di Mancini, Arlen, Brahms, Morricone, Reghezza, Massenet, Piazzolla, Albinoni, Cebic, Mihovilic, Vivaldi, Elgar, Paganini. Evento organizzato dalla AngsaImperia. Teatro Centrale, ingresso libero



21.15. Sanremo Giovani 2022: spettacolo presentato da Amadeus in diretta su Rai 1 dal teatro dell’Opera del Casinò municipale (più info)

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)

9.00. Mercatini di Natale: apertura stand con distribuzione di dolci. Via Cascione, fino al 21 dicembre

9.00. Giornata di approfondimento sul tema ‘Borghi dell’entroterra imperiese. Temi e problemi legati al costruito storico’ con la partecipazione di istituzioni, tecnici, professionisti, maestranze. Sala multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Via Tommaso Schiva 29 (il programma a questo link)

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio



15.30. Per il ciclo ‘Incontro con l’Autore’, Franco Bianchi presenta il libro ‘Enzo Ferrari Agnesi. Un’antica famiglia ligure’. Sede Auser, Salita Frati Minimi 3 a Oneglia

16.00. Festa di Natale alle Ferriere a cura dell'Associazione Genitori @ttivi: decorazione di alberi di Natale con gli addobbi ‘speciali’ forniti da 30 attività commerciali del quartiere (bulloni, bigodini, biscotti, caramelle e tanto altro) + animazione e merenda natalizia. Campetto di Via Gibelli, partecipazione gratuita

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



18.00. Per il ciclo ‘33 Giri Italian-Masters’, incontro dal titolo ‘Fabrizio De André: Creuza de mä’. Introducono Stefano Senardi e Maurilio Giordana. Con la partecipazione del Coro Mongioje. Sala Convegni Biblioteca Civica, ingresso libero



VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

20.00. Per la Novena di Natale, recital ‘Giuseppe il misericordioso’ di Pietro Sarubbi + canto della Novena di Natale + cioccolata calda in piazza. Cattedrale nella città alta (più info)

VALLECROSIA

14.30. Villaggio di Natale sul solettone sud e sulla pista di pattinaggio. Fino a domenica 17 dicembre

16.30. Presentazione del libro ‘Sangue rosso porpora’ di Ettore Puglisi, a cura dell'associazione Culturale Il Ponte. Sala polivalente del Comune

BORDIGHERA



10.00-19.00. Mercatino del Gusto dedicato alle tradizioni enogastronomiche liguri… e non solo. Corso Italia

15.00. Nell’ambito del progetto ‘Il Montale OSA e RIMembra il libro’, Francesca Sensini presenta il libro ‘La Violenza’ di Marise Ferro. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

17.00. Per la rassegna letteraria ‘Equi…libri’, Alessandro Ferraro presenta ‘Genova di carta. Guida letteraria della città’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

21.00. Concerto Gospel con la Family Band Gospel Choir. Ex Chiesa Anglicana

TAGGIA ARMA



18.00. Inaugurazione del nuovo sportello di Arma di Taggia dell’associazione Noi4You in aiuto a tutte le donne che si trovano in difficoltà: ogni utente potrà usufruire di appoggio psicologico, consulenza legale, solidarietà e conforto. Sede dell’Associazione ‘La Casa Grande di Giz’, Via Flora 6

21.00. ‘Le bellezze della Valle Argentina’: proiezione video in omaggio al paesaggio naturale della valle osservata e ripresa da Meg e Andrea, due amici che amano andare alla scoperta della Valle Argentina proprio per scoprire e documentare le bellezze naturali attraverso le fotografie e i filmati. Villa Boselli

DIANO MARINA



20.00. Appuntamento gastronomico dedicato al Porro di Cervere con la partecipazione dei rappresentanti delle locali organizzazioni che forniranno caratteristiche, ricette e curiosità alla scoperta di prodotti e piatti top (40 euro tutto incluso. Ristorante Mi e Ti, corso Roma 115, info e prenotazioni 0183 882178

ENTROTERRA

PONTEDASSIO

21.00. Serata dedicata alla meteorologia di base: istruzioni per comprendere una previsione del tempo: Ospite della serata Giovanni Nebbia, conosciuto con il nome di The Meteo Meniak. Sala del Palazzo Comunale, partecipazione gratuita, prenotazione tramite mail themeteomeniak@gmail.com

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)



SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO



11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)



19.30. Per Monaco Dance Forum’, ‘Sonoma’: spettacolo di balletto messo in scena da Marcos Morau e dalla Compagnia La Veronal. Salle Prince Pierredel Grimaldi Forum (più info)

20.00. ‘Surge Propera! Opere di Lassus, Tallis, Byrd, Palestrina’: concerto di musica barocca dell'Ensemble ‘La Chambre’ diretto dal M° Jean-Sebastien Beauvais. Con: Marie Planinsek, soprano; Ellen Giacone, soprano; Gabriel Ange-Brusson, viola; Marcio Soarez, tenore; Constantin Goubert, tenore; René Ramos, baritono. A cura del Dipartimento per gli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco, ingresso libero, info +377 98 988303

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

17.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



SABATO 17 DICEMBRE



SANREMO

9.00. 1° Torneo Scacchistico Semilampo ‘Città di Sanremo’. Sede del Museo civico a Palazzo Nota (più info)

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

12.00. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città, fino al 18 dicembre (più info)

14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

15.00-20.00. Per Natale nella Pigna, set di foto natalizie con Babbo Natale + esposizione delle cassette natalizie + intrattenimento musicale a cura dell’Happy Chorus. Ex chiesa Santa Brigida



15.00. Coro bambini ‘Coccole d’Armonia’ assieme a giovani fisarmonicisti. A cura dello Studio Sanremo Musica 2000, Via Matteotti angolo Via Corradi

15.00-24.00. Luna Park: ‘Festa dello studente’ con biglietti omaggio per gli studenti dalle 14.30 alle 19.30. P iazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

18.00. Concerto della Banda Pasquale Anfossi di Taggia diretta dal M° Vitaliano Gallo. In programma musiche di: Modugno, Carosone, Mina. Sede del Club Tenco, piazza Cesare Battisti, ingresso libero

20.00. ‘Saturday Night’: animazione e Karaoke by Alex Penna e i ragazzi di Alma (con menù gourmet). Bahama Star, via Armea 6, info e prenotazioni 380 7098908

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)

9.00. Mercatini di Natale: apertura stand con distribuzione di dolci. Via Cascione, fino al 21 dicembre

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00. Babbo Natale Speciale con quartetto di violini in piazza Serra + distribuzione di dolci per le vie del centro

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

VALLECROSIA

14.30. Villaggio di Natale sul solettone sud e sulla pista di pattinaggio. Fino a domenica 17 dicembre



15.00-18.00. ‘Waiting for Christmas’: grande spettacolo di magia (ogni ora). Oratorio Don Bosco

15.00. Incontro di canto di gruppo con la docente Laura Serecchia a cura della Modern Music Institute Vallecrosia con Industrie Musicali. Sala polivalente del Comune

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.00-19.00. Mercatino del Gusto dedicato alle tradizioni enogastronomiche liguri… e non solo. Corso Italia

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

16.30-19.00. Melodie nelle Vie in centro città

17.00-20.00. Melodie in Piazza del Popolo nel Paese alto

21.00. ‘Bugiardi’ di A. Aycbourn: spettacolo teatrale benefico con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Consuelo Benedetti, Paolo Paolino. Regia di Dalila Cozzolino. Produzione de ‘Il Teatro Dell’albero’ (12 euro). Palazzo del Parco, info e prenotazioni vi WhatsApp +39 345 8517448

17.30-20.00. Ufficio di Babbo Natale: gli aiutanti di Babbo Natale aspettano i bimbi nel suo ufficio per scrivere insieme la letterina (si può imbucare nella Buca delle lettere posizionata nei Giardini del Palazzo del Parco). Paese Alto, via della Loggia 3

OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di antiquariato, collezioniamo e modernariato in Corso Regione Margherita

TAGGIA ARMA



10.00-19.30. Laboratorio di scrittura e recitazione aperto a tutti sul monologo, dal titolo ‘Scrivere e recitare ovvero giocare’, tenuto da Pino Petruzzelli, drammaturgo, autore, regista e attore (h 10/19.30 con pausa pranzo). Sede del Teatro del Banchéro, Via Soleri 12, anche domani, info 0184 461063 (più info)



15.00. ‘Natale a Taggia’: pomeriggio di intrattenimento coinvolgente per grandi e piccini con Babbo Natale e l’Elfo in un’area attrezzata con giochi educativi in legno + musica ed esibizione delle voci dei bambini del coro ‘Mille voci, una voce’ dell’Associazione ‘La luna e i suoi raggi’ + degustazione di cioccolata calda offerta dalla Pro Loco di Taggia. Piazza Santissima Trinità

21.00. ‘Taggia in Gospel: concerto della ‘Family Band Gospel Choir’. Evento in collaborazione con il Centro Culturale Tabiese. Ex Chiesa di Santa Lucia, ingresso libero



DIANO MARINA

21.00. ‘Sarto per Signora’: farsa brillante in tre atti di Georges Feydeau messo in scena dagli attori della Compagnia ‘Amici del Teatro’ e con le musiche del M° Diego Genta. Sala Parrocchiale Don Piana, ingresso ad offerta libera con incasso devoluto alle famiglie bisognose della Parrocchia

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico

CERIANA

9.30. Aspettando il Natale: Mercatino di Natale con prodotti artigianali realizzati dagli hobbisti con artisti di strada, cioccolata calda del Comitato festeggiamenti e falò del Gruppo Alpini di Ceriana. Piazza Marconi

DIANO CASTELLO

21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: spettacolo teatrale ‘Go Maccinin!’ messo in scena dalla compagnia ‘A Occhi Aperti’ di Imperia. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)



DOLCEACQUA

15.00. Il Motoclub Maggioni con i Dusäigöti e la Protezione Civile Roberto Bernardinello animano il pomeriggio con iBabbi Natale in Moto e tante sorprese. Piazza Mauro



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)



19.30. Per Monaco Dance Forum’, ‘Noces & Opus 40’: spettacoli di balletto messo in scena da Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)

20.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Recital Piotr Anderszewski’ con Piotr Anderszewski (pianoforte). In programma: Bach e Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)

19.00. 4ª Parata di Natale a cura dei soci del Club FIAT 500 Monte-Carlo: sfilata di Fiat 500 decorate con ghirlande, luci e regali + Babbo Natale distribuisce cioccolatini, e golosità a tutti i piccoli... ma anche ai grandi. Piazza del Casinò

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)



14.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



DOMENICA 18 DICEMBRE



SANREMO

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre

10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi + esposizione di presepi artigianali in Piazza San Sebastiano (nella chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi, fino al 26 dicembre

12.00. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)

14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

15.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



15.00. ‘Sanremo accende il Natale’: spettacolo con l’Oracolo, per una performance di circo contemporaneo davvero suggestiva. Vie e piazze del centro cittadino

16.00. Per la Rassegna musicale Swing Corner of Christmas, ‘Swing & Soda’: concerto di Luciano Capurro & Friends. A cura del Centro Studi Musicali ‘Stan Kenton’. Portico del Palafiori



16.00. Il batterista Steve Foglia presenta l'album ‘Here & Now’ suonando alcuni brani estrapolando concetti tecnici e aneddoti sulla lavorazione del disco. Monkey Beat, strada Borgo Tinasso 35

16.30. Concerto dell’Happy Chorus dal titolo ‘L’incanto del Natale’ in Via Matteotti angolo Via Corradi

17.00. Spettacolo itinerante ‘Parola Bianca e l’Oracolo’ a cura dell’Associazione Le Muse Novae. Via Matteotti

21.00. ‘Cantainverno 2022’: 3ª selezione del concorso canoro organizzato dall'associazione Viva Armea (finale il 26 dicembre). Mattatori della serata Agostino Orsino, storico presentatore, e Alex Penna in qualità di direttore artistico. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)

9.00. Mercatini di Natale: apertura stand con distribuzione di dolci. Via Cascione, fino al 21 dicembre

11.00. Babbo Natale trampoliere e i fantastici Elfi. Via Cascione

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

16.00. Apertura delle letterine di Babbo Natale con lettura e premiazione delle più significative partecipano scuole. Piazza Serra



16.30. Festa di Natale a Borgo Fondura il Concerto Gospel della Family Band Gospel Choir sul sagrato della Chiesa + degustazione di panettone, cioccolata calda e Vin Brulè offerti dal Circolo Borgo Fondura

VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507

15.30. ‘Cammino nella Storia del Natale’: in Piazza del Canto un suggestivo angolo è dedicato alla tradizionale postazione di Babbo Natale insieme ad ulteriori elementi decorativi, musica a tema, dolci e molto altro. Evento a cura dell’Ente Agosto Medievale. Centro storico

VALLECROSIA

14.30. Villaggio di Natale sul solettone sud e sulla pista di pattinaggio

14.00. Consegna dei panettoni agli ultrasettantenni. Evento a cura dell'amministrazione comunale e dell'associazione Il Borgo Antico. Sala polivalente del Comune

15.00. Distribuzione gratuita dei giocattoli ai bambini organizzata dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia in collaborazione con l'Aceb di Camporosso. Solettone sud

BORDIGHERA

9.00-19.00. BordiChristmas: tradizionale giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di iniziative rivolte ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria. Corso Italia e centro città



10.00-19.00. Mercatino del Gusto dedicato alle tradizioni enogastronomiche liguri e non solo. Corso Italia

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

11.00 & 15.00. Concerto ‘C’è Musica in Piazza?’. Paese Alto



17.00. Concerto ‘C’è Musica in Piazza?’. Centro città



17.30-20.00. Ufficio di Babbo Natale: gli aiutanti di Babbo Natale aspettano i bimbi nel suo ufficio per scrivere insieme la letterina (si può imbucare nella Buca delle lettere posizionata nei Giardini del Palazzo del Parco). Paese Alto, via della Loggia 3

OSPEDALETTI



16.30. Per la rassegna ‘Parole… alla Piccola’, ‘Discorsi intorno al Sole. Una narrazione sulla vita e le scoperte di Giovanni Keplero’: incontro a cura del Prof Cristian Bonacini. Sala eventi La Piccola, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell’antiquariato e collezionismo (ogni terza domenica del mese). Viale delle Palme a Taggia a Taggia Consorzio di Via “Il Piano”

8.00-20.00. ‘Arrivano gli Elfi di Natale’: Fiera Promozionale organizzata dal Consorzio di Via ‘Il Piano’ in Via Queirolo ad Arma

10.00-19.30. Laboratorio di scrittura e recitazione aperto a tutti sul monologo, dal titolo ‘Scrivere e recitare ovvero giocare’, tenuto da Pino Petruzzelli, drammaturgo, autore, regista e attore (h 10/19.30 con pausa pranzo). Sede del Teatro del Banchéro, Via Soleri 12, info 0184 461063 (più info)



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

15.00. Inaugurazione di ‘Life Park’, il nuovo parco urbano di Levà in via San Francesco di fronte alla sede comunale con pista pump track, parco giochi, palestra e agility dog. Partecipano i campioni di mountain bike Loris Revelli, Sofia Priori, Filippo Murachelli e Mattia Bianco

DIANO MARINA



8.30. ‘Giro di Natale’ (13ª edizione): escursione aperta a tutti per MTB e Bici da Strada organizzata dall'Asd Dianese Outdoor con percorsi nel comprensorio del Golfo Dianese, con guide e scope ad hoc. Gradito abbigliamento o addobbo natalizio. Ritrovo in Piazza del Comune e partenza alle ore 9, info 366 7169219

16.00. ‘Sarto per Signora’: farsa brillante in tre atti di Georges Feydeau messo in scena dagli attori della Compagnia ‘Amici del Teatro’ e con le musiche del M° Diego Genta. Sala Parrocchiale Don Piana, ingresso ad offerta libera con incasso devoluto alle famiglie bisognose della Parrocchia

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-17.30. Mercatino in piazza con ceramiche, creazioni di tessuti ‘upcycled‘, cartoline e altre cose fatto di carta, formaggi vegani, dolci, miele, pane, olio e tanto altro + dalle 12, musica di con Fabio Bruccoleri (chitarra) e Giuseppe Fabris (voce- sax)

CAMPOROSSO

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico



DOLCEDO



20.30. Messa da Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart con il gruppo Corale dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo e l'Orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo e con Arianna Stornello (Soprano), Sara Lacitignola (Contralto), Stefano Gambarino (Tenore), Alessandro Yague (Basso). Chiesa parrocchiale San Tommaso, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)



SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio

VILLA FARALDI

15.30. Inaugurazione della seconda edizione dei ‘Presepi dei Faraldi’ (oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, sabato e venerdì h 15/17) + ‘Note in festa aspettando il Natale’: concerto con Tiziana Zunino (organo) e Cinzia Ravotto (soprano). Chiesa parrocchiale di San Antonio Abate

FRANCIA

MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

11.00. Per Monaco Dance Forum’, proiezione film ‘West Side Story’ di Robert Wise e Jerome Robbins. Salle Camille Blancdel Grimaldi Forum, ingresso gratuito (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)



15.00. Per Monaco Dance Forum’, ‘Noces & Opus 40’: spettacoli di balletto messo in scena da Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Natale a Monaco’ con Peter Szüts e Pierre Debat (direttore d'orchestra), i musicisti dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo e i Piccoli Cantori di Monaco. In programma: Mozart, Haendel e canti tradizionali di Natale. Cattedrale di Monaco, ingresso libero (più info)

NICE



10.30-12.00. Bagno di Natale (76ª edizione): sfilata di Pointus con i Bateliers de la Mouette e Sfilata di kayak del Club de la Mer (h 10.30) + Pom-Pom girls avec la Floriane Dance Compagnie (h 10.45) 1 course de natation 150m (h 11.15) + Bain populaire (h 11.45). Plage du Ruhl, Promenade des Anglais (più info)

11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



VILLEFRANCHE-SUR-MER



9.00. 18ª Mounta Cala Villafranca: Corsa di 10 Km (h 9) + Bagno di Natale (h 11.30) + degustazione vino caldo con la fanfara di Villefranche (h 12). Plage des Marinières (più info)

