Taggia: rassegnate le dimissioni del Consigliere di opposizione Marco Ardoino, al suo posto Jacopo Siffredi

Il Consigliere comunale di opposizione a Taggia, Marco Ardoino, ha rassegnato questa sera le dimissioni nel corso dell’assise. Ardoino, capogruppo della lista ‘Progetto Comune’, avrebbe dovuto dimettersi per questioni personali prima del Consiglio ma, in accordo con il Sindaco Conio, il Presidente Negroni e Chiara Cerri, ha preferito partecipare al Consiglio di questa sera.

Ovviamente, se le dimissioni fossero state ufficializzate prima sarebbe stato consentito il subentro del primo dei non eletti, Jacopo Siffredi, che comunque stasera era in Consiglio anche se ufficiosamente. C’è stata una sorta di cambio della guardia ma senza la possibilità di partecipare all’assise per il nuovo entrato.

Ardoino, tra l’altro, avrebbe dovuto presentare una Interrogazione in merito alle iniziative che l'amministrazione intende adottare per fronteggiare le situazioni di criticità e povertà che si manifesteranno nei prossimi mesi. Il documento è stato rinviato alla prossima seduta e sarà, quasi sicuramente, presentata dal sostituto di Ardoino.

Questa sera è stata discussa l’acquisizione del compendio immobiliare ex area24-park24, con l’approvazione della bozza dell’atto di compravendita definitivo e il nulla osta alla sottoscrizione. Dopo la ratifica di due delibere di Giunta relative al bilancio preventivo per il triennio finanziario 2022/2024, è stata anche approvata l’adesione all'iniziativa promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico.