In concomitanza con l'uscita del nuovo video della 'Steve Foglia Society' tratto dalla canzone 'Master of Nothing', il batterista annuncia un nuovo tour di clinic dove presenterà l'album 'Here & Now' suonando alcuni brani estrapolando concetti tecnici e aneddoti sulla lavorazione del disco.

La prima data sarà questa domenica, 18 dicembre, presso il Monkey Beat di Sanremo alle ore 16. Gli organizzatori raccomandano la prenotazione scrivendo a stevefoglia@gmail.com