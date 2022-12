Perinaldo, Guglielmi: "Contributi per nuove attività commerciali, artigianali e agricole sul territorio comunale"

Il comune di Perinaldo ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dell’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole sul territorio comunale. L’Amministrazione comunale, ieri, con la deliberazione della Giunta comunale n. 48 avente ad oggetto “Definizione dei criteri per la destinazione dei contributi relativi al Fondo di sostegno ai Comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021 – Annualità 2021”, ha infatti stabilito di finalizzare un contributo pari a 29.025,95 euro, relativamente a quanto assegnato al Comune per l’anno 2021, per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole.

Un modo per favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nel Comune ed evitare così il fenomeno dello spopolamento. “Sul sito istituzionale del Comune abbiamo pubblicato un bando che prevede un contributo per coloro che aprono un’attività commerciale, artigianale e agricola” - fa sapere il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi - “Il Comune di Perinaldo rientra tra i comuni marginali e per il triennio 2021-2023 è risultato assegnatario di un fondo pari a 87.077,84 euro da suddividere in tre annualità pari ad 29.025,95 euro ciascuna”.

I beneficiari saranno le nuove attività economiche costituite dopo la pubblicazione dell’avviso e le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione dell'avviso. Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati a favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale. Possono partecipare al bando anche le piccole e medie imprese che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Per la concessione del contributo i soggetti interessati dovranno presentare un’istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti via email pec all’indirizzo del Comune comune.perinaldo@pec.perinaldo.org o tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune (piazza Mons. A.Rossi 1 – 18032 Perinaldo) nelle giornate di apertura al pubblico. La domanda di contributo deve essere inviata entro e non oltre le 13 del 10 febbraio 2023. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente datata e sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

La valutazione delle istanze verrà effettuata da apposita Commissione che assegnerà il contributo all’impresa che avrà presentato la domanda che risulterà aver acquisito il punteggio maggiore in applicazione dei criteri e dei punteggi stabiliti. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Qualora uno o più documenti, sebbene prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti e/o integrazioni. Al termine della procedura valutativa, la Commissione procede a compilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili ed a redigerne appositi provvedimenti. La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di sette giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti dell’avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune e tale procedura avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. Ai soggetti ammessi al finanziamento è data comunicazione scritta, tramite pec dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.