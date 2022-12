Gori 2.0: il salone di Imperia Gori By Fabiana festeggia il suo primo anno d’apertura

Il salone Gori By Fabiana nasce dalla preziosa collaborazione del direttore Paolo Gori con una delle sue migliori allieve, Fabiana Fazzari.

La sua passione per il mondo dell’Hair Beauty e dell’Hair Care nasce del 2017 quando conosce la scuola di parrucchieri grazie ai social network. La Gori Hair School è ormai da molti anni un punto di riferimento non solo per chi vuole aprire un proprio salone ma anche per chi desidera partecipare ai corsi di aggiornamento tenuti dai professionisti della scuola.

Oltre ad essere una studentessa qualificata Fabiana, fin da subito, è diventata una preziosa collaboratrice della scuola entrando a far parte dell’equipe Gori. Nel 2020 a causa della pandemia il team Gori si è diviso e Fabiana ha cominciato a tenere anche delle lezioni nella scuola. Dopo aver lavorato per diversi anni nel salone di Arma di Taggia, il direttore decide di aprirle un salone tutto suo.

Grazie alla sua professionalità e agli studi alla Gori Hair School, anno dopo anno, Fabiana ha approfondito le sue conoscenze fino a diventare una vera e propria imprenditrice, crescendo non solo a livello lavorativo ma anche personale. La sua passione per l’arte la fa avvicinare alla colorimetria e al perfezionamento della creazione di un’apposita armocromia per le sue clienti. L’analisi del colore dimostra come certe sfumature siano lusinghiere o al contrario poco lusinghiere osservando le illusioni ottiche che si verificano sul viso quando si posizionano colori specifici accanto all’individuo.

Per farsi conoscere sempre di più Fabiana utilizza quotidianamente i social media come Instagram e Facebook, dove pubblica le foto dei suoi lavori. Instagram è per lei una vetrina incredibile, i suoi post sono curati nel dettaglio e grazie a questi riesce ad avere un grande riscontro.