Gestione idrica dei comuni del comprensorio intemelio: Rivieracqua vince al Tar contro la Ireti Spa

Il Tar di Genova ha respinto il ricorso della società Ireti Spa, che, dopo essere subentrata per incorporazione alla società Acquedotto di Savona Spa, era subentrata nelle gestioni idriche dei Comuni di: Camporosso, Dolceacqua, Isolabona, Perinaldo, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia e parte dei territori dei Comuni di Bordighera e Ventimiglia.

L’Acquedotto di Savona aveva impugnato davanti al Tar i provvedimenti dell’Aato Imperiese con cui, da un lato, era stata dichiarata decaduta dalle suddette gestioni del Servizio idrico integrato e, dall’altro, era stato affidato a Rivieracqua in house, sostenendo di aver diritto a gestire in salvaguardia il servizio idrico integrato nei territori dei Comuni in cui era subentrata la società savonese.

Il Tar ha evidenziato nella sentenza la improcedibilità del ricorso per Dolceacqua e Seborga, visto che Ireti aveva già preannunciato il 19 settembre scorso, che acconsentiva al subentro nelle gestioni di Dolceacqua e Seborga.

Secondo il tribunale Ireti aveva titolo a proseguire nella gestione del servizio idrico integrato per i comuni contesi, fino al 31 dicembre 2020, giorno in cui le concessioni sono scadute senza possibilità di ulteriori proroghe non derivanti da atti legislativi.