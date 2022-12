Sanremo: svincolo Aurelia Bis a San Martino, Artioli attacca “Cronaca di un fallimento da parte dell’amministrazione” (video)

“Questa è la cronaca di un fallimento da parte dell’amministrazione comunale”. Non ha usato giri di parole il consigliere Andrea Artioli (Liguria Popolare) nell’attaccare la giunta, e in particolare l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, in merito al silenzio che da troppo tempo aleggia in città sul progetto per dotare il quartiere di San Martino di uno svincolo dell’Aurelia Bis anche in uscita in direzione Ponente-Levante.

Se ne sente parlare da anni, ci sono stati anche incontri e promesse, ma allo stato dei fatti non si è mossa una pietra e pare non se ne muoveranno ancora per un po’.

L’ultima seduta del consiglio comunale è stata teatro dell’interrogazione presentata da Artioli in merito alle eventuali novità per la realizzazione del progetto che la città attende da anni e non sono mancate le accuse all’amministrazione comunale e anche le frecciate all’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

“Abbiamo incontrato il presidente di Autofiori Enrico Lupi per chiedere un intervento deciso per la risoluzione di questo problema che risale a molto tempo fa - ha risposto l’assessore Donzella - Lupi è venuto in Comune e ci ha fatto presente che l’attuale concessione o è scaduta o sta per scadere e sta per esserci un nuovo bando, lui in questo momento non può ottenere un risultato ma si è fatto parte diligente e si è preso l’impegno con i nuovi concessionari di mettere come priorità questo intervento”.

La discussione in consiglio comunale