Sanremo: due appuntamenti nel weekend per la rassegna ‘Narrazioni al Museo’

Mauro Bico, dottore di ricerca in linguistica (Università di Firenze), docente e studioso di lingua e letteratura, si occupa di scrittori liguri e non, come Biamonti, Orengo e Cassola. Ha collaborato con l’Accademia della Crusca e ha partecipato a diversi progetti nazionali di ricerca. È stato fra i docenti di “Situazionismo. Giornate di studio in Valle Arroscia” (25, 26, 27, 28 agosto 2022), promosse dall’Associazione Situazioni Tribalglobali e dai Comuni di Cosio e Mendatica. Ha pubblicato, insieme con Massimiliano Guido, il volume Paolo Conte. Un rebus di musica e parole (Roma, Carocci, 2011) e il saggio “L’ora dei diamanti estremi”: il lessico del mare nei romanzi di Francesco Biamonti (Quaderni IRCrES, 3/2018).