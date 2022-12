Dolceacqua: l’arte presta la sua voce per sostenere il rispetto e l’eliminazione della violenza di genere

“Evasa- La dama Bianca”: è un simbolo di rispetto per ricordare la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza di genere 2022. L’opera si trova da oggi nella sala consiliare del palazzo comunale di Dsolceacqua, dopo la cerimonia di consegna avvenuta ieri alla presenza del sindaco Fulvio Gazzola.

La performance per realizzare la tela 'Evasa' si è svolta il 30 ottobre nei pressi della panchina rossa ed ha coinvolto il pubblico sensibile al tema del rispetto e della 'NON violenza', grazie al patrocinio del comune di Dolceacqua, con la partecipazione dei consiglieri Beatrice Orrigo e Luana Mauro, dell'avv. Agata Armanetti in rappresentanza del Centro Provinciale Antiviolenza ISV, e del gruppo P.E.N.E.L.O.P.E.

L’artista e poetessa Soraya Arianna Cordaro (presidente di Centimetri di Anima), si impegna dal 2015 per diffondere la cultura del rispetto attraverso progetti educativi per bambini e programmi culturali. Realizza tele con colori acrilici, foglia d’oro, oggetti metallici e tessuto ed è apprezzata per la sua originale ricerca di accostamenti e materiali. Segue una coerenza espressiva ma innovativa nel plasmare il colore che danza sospeso in una dimensione poetica. La sua pittura è materica, dimentica il cavalletto e il tempo, entra nel dipinto, ricordando Pollock.