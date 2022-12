Ponente terra di povertà nascoste, associazioni e politica a confronto. Berrino: “Evitare che qualcuno si ‘addormenti’ sul Reddito di Cittadinanza” (video)

Il Ponente è terra di sole, mare, vacanze, lusso ed eventi clou come il Festival di Sanremo, ma nasconde anche un sottostato di povertà spesso invisibile ai più. Povertà economica e non solo, perché la provincia di Imperia conosce da tempo una carenza infrastrutturale, culturale ed economica di grande peso.

Su questo tema posa le fondamenta il convegno che questo pomeriggio ha visto associazioni, sindacati e politica a confronto nel teatro della Federazione Operaia di Sanremo. Presentato da Claudio Vaniglia, presidente della Federazione Operaia Sanremese, l’incontro ha visto la partecipazione di Gianni Berrino, senatore FdI, Fulvio Fellegara, segretario regionale CGIL Liguria, Livio Di Tullio, presidente regionale Federconsumatori e Maurizio Marmo, responsabile Caritas Sanremo-Ventimiglia.

Al centro del confronto anche il destino del Reddito di Cittadinanza, misura che in provincia di Imperia interessa quasi 7 mila persone.

Le interviste

In allegato il documento con i dati analizzati durante l’incontro.