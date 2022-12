Casette di legno su misura: perché dovresti pensare di averne almeno una

Se hai uno spazio grande, come un giardino ampio, dovresti pensare di acquistare una casetta da esterno in legno. Essa, infatti, non è solo bella da vedere, può essere anche adibita a numerose funzioni differenti.

In molti la sfruttano come ripostiglio da esterno per mettere materiali e attrezzi per il giardinaggio, ma nei fatti si rivela ideale anche per tante altre soluzioni. Scopriamole insieme.

A cosa serve una casetta in legno

Come ti accennavamo in precedenza, le casette in legno vengono spesso acquistate da chi è in cerca di uno spazio aggiuntivo in cui creare un pratico ripostiglio per gli attrezzi del giardino.

Ma non solo. Una casetta di legno, infatti, può persino diventare il garage che hai sempre desiderato di avere. Tuttavia, attualmente sul mercato ci sono anche modelli più grandi che si possono installare in campeggi o terreni di proprietà.

Sì, questo vuol dire che puoi scegliere una casa in legno persino per creare una vera e propria dimora in cui vivere tutto l’anno. Insomma, quello che devi fare è semplicemente valutare a cosa ti serve e a quel punto troverai la casetta di legno su misura perfetta per le tue esigenze.

I vantaggi di avere una casetta in legno

Il primo motivo per cui vale la pena acquistare una casa in legno è che conviene. Essendo il costo degli immobili non una passeggiata di salute, molti spazi di un giardino, per esempio, restano inutilizzati.

Tu, grazie a una casetta di legno, puoi far diventare una porzione di quel terreno uno studio, un laboratorio o persino un angolo fitness. Quelle più grandi, come dicevamo in precedenza, possono tranquillamente essere usate per ricavare una metratura abitativa, sia per te che per gli eventuali ospiti.

I vantaggi, però, non sono di certo finiti qui. Le casette in legno, infatti, sono antisismiche in quanto questo materiale resiste ai terremoti. Se ti stai chiedendo il perché la risposta è molto semplice: il legno è 5 volte più leggero del cemento e, per questo motivo, sopporta meglio le oscillazioni durante le scosse.

Il legno, tra le altre cose, è anche un materiale sostenibile, e quindi ecologico, poiché la sua lavorazione produce un basso livello d’inquinamento.

Un altro interessante vantaggio è che il legno consente un isolamento termico ottimale, che tradotto vuol dire avere un risparmio del 50% minimo sulla bolletta energetica. Allo stesso tempo, offre anche un migliore isolamento acustico.

Avere una casetta in legno su misura è davvero possibile perché è un materiale versatile che permette di realizzare costruzioni di ogni genere e dimensione. Senza dimenticare che lo spessore delle pareti è più sottile rispetto a quelle realizzate in cemento. In questo modo, quindi, è possibile guadagnare più spazio.

E se stai pensando che è pericoloso avere una casetta in legno in caso di incendio, sappi che sei su una strada completamente sbagliata. Il legno, grazie alla sua bassa conducibilità termica e la velocità di carbonizzazione, è in realtà più resistente al fuoco rispetto ad acciaio e cemento.

Sì, pensaci bene perché avere una casetta in legno su misura è davvero l’ideale per tutti.