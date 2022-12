Ceriana: terminata la seconda fase dell'Erasmus con la scuola Secondaria 'Pascoli' di Ceriana

Si è da poco conclusa la seconda fase del Progetto Erasmus ‘Inspired by nature’ che ha visto coinvolta la Scuola Secondaria di Primo Grado Pascoli, sezione di Ceriana e la Mittelschule di Kaufering, Germania.

È stata una settimana vissuta a stretto contatto con il territorio, densa di appuntamenti aventi come finalità quella di consentire a tutti gli studenti di venire a conoscenza della cultura, delle tradizioni e delle risorse locali. Tra le attività proposte, meritano particolare attenzione le visite guidate al Museo dell’Olivo e alla città di Imperia, la raccolta delle olive e l’invasamento delle stesse in salamoia nonché la partecipazione ad attività sportive nel cortile della Scuola Pascoli.

Gli studenti delle scuole coinvolte hanno inoltre contribuito a realizzare in cartapesta il negativo della testa dell’unicorno che andrà ad adornare la fontana in fase di costruzione nel cortile della scuola tedesca. Nella stessa, durante la mobilità estiva, parte della prima fase del progetto, i ragazzi di Ceriana hanno contribuito fattivamente alla realizzazione delle piastrelle che abbelliranno la fontana.

La lingua veicolare di tutta l’esperienza è stata l’inglese, il che ha rappresentato una sfida importante e un momento di grande rilevanza e crescita per il gruppo di ragazzi tra gli undici e i quattordici anni che ha accolto, spiegato e guidato i compagni tedeschi.

Al termine della settimana di scambio, gli studenti italiani e tedeschi sono stati coinvolti in un’attività bucolica durante la quale si è potuto gustare pietanze di entrambe le culture e passare un ulteriore momento conviviale in attesa di ripartire ad aprile alla volta di Kaufering in Germania.

Alla buona riuscita del progetto, ai quali va il nostro ringraziamento, hanno contribuito l’Amministrazione comunale di Ceriana, con particolare riferimento al sindaco Maurizio Caviglia, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Fogliarini, il D.S.G. A. Dott. Riccio, il Dirigente Dietmar Perzl e le docenti Carmen e Mikaela.