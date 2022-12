Sanremo: grande partecipazione per il Cantainverno al Mamely, domenica nuova serata di selezioni

Grande partecipazione di pubblico al Mamely risto-pub per la prima selezione del Cantainverno 2022. L'entusiasmo dei cantanti e del pubblico l'hanno fatta da padrone nella serata che si è svolta sotto la direzione artistica di Alex Penna presidente dell'associazione Viva Armea.



"Importante il lavoro della giuria di qualità, composta dal maestro Ferdinando Mongelli della quick music studio, il maestro Gianluca Boetti, il dottor Christian Gullone e il cavaliere Ramon Bruno, che hanno ben scelto 11 finalisti che si sono aggiudicati la finale di Lunedi 26 Dicembre. - sottolinea Penna - Rispettivamente si tratta di quattro under e sette over con ex aequo. Nella categoria under si sono distinti: Aurora Giudici, Paolo Martini, Louise Di Luca e Veronica Epifania. Nella categoria over passano il turno: Emilia Latella, Barbara Vitale, Maria Nardozza, Ferruccio Barricalla, Mario Papa, Valeska Cotza e Luca Rolando".



"Tutti i cantanti hanno portato brani di qualità, infatti il livello delle esibizioni è stato molto alto. - commenta Penna - I punteggi di tutti i partecipanti hanno avuto pochissimo margine di differenza segno dell'importante livello delle esibizioni e non è stato facile per i giurati scegliere le migliori performance. Chi non è passato al primo turno potrà riesibirsi nella serata di domenica 11 dicembre e ritentare l'accesso in finale, in aggiunta ai nuovi iscritti che potranno richiedere la partecipazione inviando un sms wp al 380 70 98 90 8 sono sempre aperte le iscrizioni".



"La serata è stata gradevolissima e divertente grazie al presentatore Agostino Orsino che come sempre con la sua verve ha contornato di simpatia e professionalità la kermesse. Uno speciale ringraziamento va fatto per il lavoro svolto ad Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti per le dirette video e il foto gallery eseguito con grande professionalità - prosegue Penna - Graditissima e seguitissima è stata la diretta radio che è andata in onda in fm e streaming su Radio Intemelia la radio storica del ponente ligure capitanata dal patron Lorenzo Devoto, la speaker Donatella Durando e il mastro in regia".



"Un grande ringraziamento va fatto anche allo staff del Mamely risto-pub del titolare Gianni Di Francesco e figli che hanno coccolato tutti i partecipanti. Quindi appuntamento a Domenica 11 Dicembre per la seconda selezione del Cantainverno 2022, potete iscrivervi al numero suddetto inserendo nel sms nome cognome ed eta'. Verrete contattati per svolgere un provino presso il Bahama Star di Valle Armea" - conclude Penna.