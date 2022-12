Ventimiglia, maxi rissa tra migranti ier sera in via Cavour: intervengono i carabinieri

Intervento dei carabinieri per sedare una rissa tra migranti in via Cavour a Ventimiglia. È successo ieri sera, intorno alle 19, nei pressi del fast food Ali’s Pizza & Kebab.

All’arrivo dei militari però i responsabili della rissa si erano già dileguati. Sono perciò in corso le indagini dei carabinieri di Ventimiglia per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto, per capire chi è rimasto coinvolto e soprattutto i motivi che hanno causato la rissa nel centro della città di confine.

Secondo la testimonianza di alcuni presenti durante l'episodio, però, sembrerebbe che otto ragazzi stranieri, divisi in due gruppi, abbiano iniziato ad insultarsi fuori dal locale in via Cavour. Si sarebbero poi spostati nel vicolo affianco dove avrebbero iniziato a gridare e a prendersi a pugni. Nella foga della lite avrebbero anche invaso la carreggiata, nel tratto di strada che da via Cavour prosegue verso la chiesa di Sant’Agostino. Pare, inoltre, che tre residenti del vicolo siano intervenuti intimando ai ragazzi di andarsene ma due di loro li avrebbero seguiti e aggrediti a colpi di pugni per farli rientrare nel loro portone. Un episodio violento che ha spaventato i residenti e le dipendenti del negozio affianco, che si sarebbero barricate dentro al loro posto di lavoro “Stefania Equipe”, che hanno così allertato le forze dell’ordine.