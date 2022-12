Taggia: studenti intossicati, istituto Ruffini Aicardi “Genitori preoccupati, noi estranei”

Abbiamo già ricevuto diverse telefonate di genitori preoccupati, la nostra scuola è estranea all’accaduto”. Sono le parole della dirigente dell'Istituto Ruffini Aicardi, Maria Grazia Blanco, intervenuta in merito all'intossicazione di due studenti a Taggia. I ragazzi sono stati soccorsi ieri in mattinata per un malore accusato sembra per aver inalato dei vapori di gasolio.



L’istituto Ruffini Aicardi occupa parte degli spazi nelle ex caserme Revelli. Sull'accaduto la dirigente puntualizza: "Vogliamo solo tranquillizzare i genitori - conclude Maria Grazia Blanco - che in queste ore hanno giustamente manifestato preoccupazione per l'episodio. La dirigenza e il responsabile de servizio di prevenzione e protezione monitorano costantemente i locali in uso agli studenti. Proprio per la loro tutela il nostro istituto ha deciso di inibire l’uso della palestra ritenendola non agibile”.