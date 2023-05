Sanremo: limite dei 70 km/h sull’Aurelia Bis, il Comune punta al Ministero delle Infrastrutture per tornare ai 90

Il limite di velocità a 70 chilometri orari sull’Aurelia Bis torna al centro del dibattito politico cittadino. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, spalleggiata dalle opposizioni in una pratica ampiamente condivisa dalle parti, è quello di tornare al limite di 90 km/h contestando il documento con il quale Autostrade ha motivato la scelta dell’abbassamento. Si fa infatti riferimento a un presunto passaggio dell’Aurelia Bis in centro abitato quando, invece, ha le caratteristiche di una strada che non intreccia attraversamenti pedonali, incroci o qualsiasi altra circostanza di traffico urbano.

“Abbiamo detto all’unanimità che non era condivisibile che nel momento in cui l’Aurelia Bis passasse attraverso il perimetro urbano ci sarebbe dovuta essere una riduzione della velocità - ha commentato in commissione l’assessore all’Urbanistica Massimo Donzella - non è condivisibile perché l’Aurelia Bis ha una sua autonomia rispetto all’abitato, altrimenti le tangenziali delle grandi città dovrebbero avere lo stesso limite. Sull’Aurelia Bis non ci sono attraversamenti pedonali, incroci, precedenze. Siamo anche al paradosso della velocità maggiore, a 80 km/h nel tratto a doppio senso di marcia in galleria. Non si comprende come le indicazioni del consiglio comunale non siano accolte se non con una lettera che ritengo inconsistente”.

“Ho reputato sbagliata l’introduzione dell’autovelox con oltre 2 milioni di incasso nei primi 5 mesi - ha aggiunto il consigliere Andrea Artioli - ringrazio l’assessore Donzella che è venuto sulle mie posizioni, è assurdo che sia lo stesso limite dell’Aurelia. Non c’è una ragione, nel silenzio della Provincia, che ci sia il limite dei 70 km/h. Quell’autovelox deve solo fare cassa, stanno risanando il bilancio della Provincia facendo cassa con gli automobilisti”.

Al termine della discussione, la seconda commissione consiliare presieduta dal consigliere Carlo Biancheri ha deciso di chiedere lumi al comandante della Polizia Locale Claudio Frattarola in modo da poter chiedere al Ministero delle Infrastrutture l’iter per il ritorno al limite dei 90km/h.