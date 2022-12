Bordighera, Ingenito: "Partiti i lavori di sistemazione idraulica del torrente Borghetto"

"Sono partiti i lavori di sistemazione idraulica del torrente Borghetto a monte della via Romana, per il primo lotto funzionale". Lo annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito riferendosi ai lavori nei pressi della rotonda del Garden.

"Sarà favorito il deflusso della portata, verranno ripristinate al meglio le opere preesistenti, si adegueranno localmente parti di argini e sarà realizzato un nuovo dispositivo di trattenuta dei sedimenti a monte del tratto più urbanizzato" - fa sapere il primo cittadino.

"In un territorio fragile come il nostro, è un dovere investire per mitigare il rischio idrogeologico" - conclude Ingenito.