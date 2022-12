Sanremo: sabato e domenica la mostra personale di pittura di Elena Copetti

Sabato alle 10 si darà il via alla mostra personale di pittura ad olio di Elena Copetti, ospitata dall’affascinante Museo del Fiore “Floriseum” di Sanremo, all’interno del Parco Municipale di Villa Ormond.

Nell’occasione sarà presente non solo la curatrice della mostra Anna Lorenzi, ma anche l’artista piemontese.

Le opere rappresenteranno non solo i fiori ma anche tutti i punti di forza dell’artista, cariche di tutta la sua ispirazione legata al mondo dei fiori e dell’arte figurativa.

I visitatori avranno l’occasione di essere trasportati in un’atmosfera vintage passando all’interno del Floriseum per coglierne tutta la sua potente storia, per scoprire poi al suo interno le opere d’arte create da Elena in sosta per il week-end.