Nella sede della Regione la premiazione degli agenti di Polizia Locale che si sono distinti per il rispetto delle norme a tutela dei disabili

Questo pomeriggio nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, in piazza De Ferrari 1, si terrà l'ormai consueta consegna degli elogi agli Agenti dei Corpi della Polizia Locale delle principali città liguri di Genova, La Spezia, Savona, Imperia, Sanremo e Chiavari che maggiormente si sono distinti nel corso del 2022, per far osservare le norme sul rispetto dei diritti di mobilità di tutti i cittadini e, in particolar modo, di coloro che hanno una ridotta mobilità, attraverso il corretto utilizzo del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), nonché il rispetto dei settori di sosta riservati ai titolari dello stesso, contro la sosta sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, ecc.

“La Regione Liguria, nella persona del Presidente e di tutta la Giunta, insieme alla scrivente Consulta Regionale, intendono ringraziare gli Agenti che, così agendo, hanno dimostrato e dimostrano ogni giorno il fare rispettare le norme di civile convivenza e la giusta sensibilità verso la tutela dei diritti delle persone disabili” dichiarano dall'amministrazione regionale.

L'evento, che si svolge oramai da diversi anni, in coincidenza con la giornata mondiale dei diritti delle Persone Disabili, verrà onorato dal presidente della Regione Giovanni Toti e dall'assessore Benveduti che consegnerà personalmente gli elogi.