Sanremo: strada Borgo Tinasso sempre invasa dalle auto in divieto, una lettrice "Guardate cosa è successo ieri" (Foto)

Le foto sono eloquenti e ritraggono la situazione che si crea quotidianamente in strada Borgo Tinasso a Sanremo, dove il parcheggio selvaggio crea gravi problemi e rischi soprattutto per chi si muove a piedi.

Le immagini ci sono state inviate da una lettrice che, nella giornata di ieri è rimasta bloccata per due auto e il bus della Rt, che non riuscivano a disincastrarsi. “Una situazione che si ripete continuamente e su tutta la vita – ci scrive Anna – dove vengono parcheggiate auto e anche furgoni di grosse dimensioni fino all’incrocio con via Galilei dove ho scattato le foto. E nessuno mai interviene. Chi transita a piedi rischia ogni giorno la vita e ci sono anche tante mamme con i passeggini che portano i bambini all’asilo che si trova nella zona sovrastante”.

Il caso è ben noto ed è venuto alla luce già nei mesi scorsi. Macchine e furgoni vengono lasciati sulla strada in modo sconsiderato e, solo raramente, vengono sanzionati. Altri lettori, che vivono nella zona, ci hanno scritto negli ultimi tempi evidenziando la totale assenza di parcheggi, anche se ovviamente questo non giustifica il fatto di sistemare le auto in maniera così sconsiderata.

“Ieri – termina la nostra lettrice – a un certo punto con alcuni scooter parcheggiati di fronte alla farmacia, si è bloccato il traffico anche in via Galilei, creando un ingorgo durato diversi minuti. Il parcheggio nella zona alta di strada Borgo Tinasso c’è, poco sotto le case popolari, ma quasi nessuno lo usa, visto che è molto più ‘comodo’ lasciare l’auto sulla strada. Nel cortile delle case di Arte l’asfalto è in pessime condizioni a causa dei pini e gli stessi residenti lo evitano mentre lungo tutta la via le auto vengono lasciate ovunque e gli ingorghi come quello di ieri si ripetono in continuazione”.

In molti, tra i residenti della zona, chiedono un intervento definitivo dell’ufficio viabilità del Comune, tenuto anche conto dei molti pedoni che si muovono nella via senza un minimo di marciapiedi, con ovvi rischi.