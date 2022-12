San Bartolomeo al Mare: al Nido ‘Abbracciaperte’, mercoledì prossimo un pomeriggio a porte aperte

Un pomeriggio a ‘porte aperte’ mercoledì 14 dicembre dalle ore 16.30 per il Nido d’Infanzia Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare (Via Aurelia 139). L’equipe educativa sarà a disposizione dei genitori per presentare gli spazi e l’offerta educativa. Si tratta come sempre di un’occasione importante per le famiglie interessate, in vista della riapertura delle iscrizioni prevista per il mese di gennaio 2023. Nel corso del pomeriggio, esclusivamente su prenotazione (abbracciaperte@jobel.it oppure 0183 417 770), le famiglie potranno anche visitare gli ambienti interni e esterni di questo nido che puó ospitare fino a 25 bambini.

"Abbracciaperte è una bellissima realtà di San Bartolomeo al Mare - dichiara Maria Elena Ardoino, Assessore ai servizi sociali del Comune -, i genitori sono contenti, i bambini sembrano molto felici, il personale è molto qualificato. Funziona tutto bene. Per noi è un investimento importante, per il nostro paese e per il Golfo Dianese. Abbracciaperte è una realtà accreditata dalla Regione Liguria. Invito i genitori a prenotare la partecipazione".