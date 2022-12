Sanremo: riunita la XII Assise degli Accademici della Pigna, Gerson Maceri ammesso tra i ranghi dell’esclusivo sodalizio (foto)

Nell’aula magna del Palazzo del Capitolo, nel cuore della Pigna di Sanremo, si è tenuta ieri, venerdì 2 dicembre, la XII Assise degli Accademici della Pigna.



L’assemblea annuale del sodalizio è stata presieduta dal Chiarissimo Professore Fulvio Cervini, docente nell’Università di Firenze e Magnifico Rettore dell’Accademia, affiancato dal Gran Cerimoniere Freddy Colt. Oltre a relazionare su alcune recenti attività e progettarne altre per l’anno venturo, l’assemblea ha visto l’ammissione di un nuovo membro: gli Accademici hanno infatti cooptato Gerson Maceri, professore di materie letterarie, scrittore e storico locale, quale “Accademico per gli Studi Biografici”. L’investitura si è svolta con la consegna di un diploma e la vestizione della clamide color cremisi. Il prof. Maceri ha poi rivolto un breve discorso di ringraziamento ai consoci presenti. Si sono poste le basi per alcune iniziative che l’Accademia vorrà dedicare al centenario della nascita di Italo Calvino, ovviamente da svolgersi nel corso dell’anno 2023. Erano presenti oltre al Rettore e al Cerimoniere, gli Accademici: Loretta Marchi, Bruno Monticone, Marco Mauro, Marco Innocenti, Fabio Barricalla, Sergio Castellino.

L’esclusivo sodalizio che riunisce alcuni significativi attori della cultura matuziana prosegue così il suo operato che si appresta ad entrare nel quindicesimo anno.

Nelle immagini di Giorgio Amborno sono fissati alcuni momenti dell’evento.