Sanremo: fermato autore di un furto all'Oviesse, il plauso di un turista ai carabinieri

Da turista, nonché agente di custodia in pensione, volevo segnalare l’operato di alcuni carabinieri (almeno quelli in divisa) che stamattina intorno alle 12 hanno effettuato credo un arresto di uno straniero autore di furto nel negozio Oviesse di via Matteotti dì Sanremo.

Tra questi anche un ragazzo in tuta con cui mi sono complimentato personalmente che in vacanza con la moglie ha rincorso il ladro fino a fuori del negozio, bloccandolo e consegnandolo ai colleghi in divisa (non so se anche lui carabiniere o poliziotto). Ho notato che il collega in borghese in mano aveva anche un taglierino o coltello appena tolto allo straniero, quindi anche rischiando di suo nonostante fosse in ferie. A parer mio sono queste le cose che fanno piacere ai cittadini che pagano le tasse.

Bravi!

Tommaso Casti di Zingonia (BG)