I presepi nelle Fiat 500 d'epoca danno il via al Natale di Taggia: fino a stasera l'esposizione in piazza Chierotti

Con i presepi allestiti nelle Fiat 500 d'epoca prende il via il calendario natalizio di Taggia. Il coordinamento Riviera dei Fiori, del Fiat 500 Club Italia, ha portato in piazza Tiziano Chierotti, cinque esemplari del mitico cinquino della casa automobilistica torinese.

La particolarità sono i presepi che sono stati allestiti dentro le vetture schierate. Non un raduno ma una iniziativa per entrare nel clima natalizio. Il tutto in linea con la preparazione dei punti luminosi e dei proiettori dislocati sul territorio comunale. Tra l'altro fervono i preparativi, in particolare stamani sono stati posizionati gli alberi di Natale che interesseranno Arma di Taggia, Taggia e Levà. Un controllo sull'andamento delle operazioni è stato fatto dall'assessore Barbara Dumarte che ha effettuato un sopralluogo mentre era in atto l'attività sul mare e la collocazione degli addobbi.

Le Fiat 500 esposte ad Arma si inseriscono nella manifestazione regionale "Presepiando in 500", evento di punta del club di Garlenda che quest'anno si terrà a Savona, l'11 dicembre. "Abbiamo accolto con piacere l'invito del comune di Taggia. - ci ha detto Francesco Pititto, fiduciario del coordinamento Riviera dei Fiori che riunisce tutti gli appassionati in provincia di Imperia dello storico cinquino - Un grazie in primis a Romina Montecristo e Natalie Guglielmo, si sono fatte portavoce dei commercianti della zona e organizzatrici materiali insieme a noi dell'evento. Ci tengo a ringraziare anche il fiduciario del coordinamento di Savona, Gianni Grisolia e le tante attività che ci hanno sostenuto, così come l'assessore Dumarte per la disponibilità e l'accoglienza riservataci".

Uno dei presepi allestiti, è lo stesso realizzato l'anno scorso per "Presepiando in 500" che si era svolta in provincia di Imperia, a Cervo. La particolarità è che si tratta di una raffigurazione della natività realizzata dai bambini del gruppo scout Imperia 2 con l'uso di materiali esclusivamente riciclati, in collaborazione con l'associazione Creativity's Sisters. Davanti ai modelli delle 500 anche i numerosi sponsor locali che hanno accolto con grande gioia le auto storiche, promuovendo questa iniziativa.